В Японии нашли неизвестный мультфильм Диснея

84-летний японский коллекционер Ясуши Ватанабэ обнаружил у себя в архиве один из первых мультфильмов Уолта Диснея под названием "Neck’n’Neck", который был выпущен в 1928 году. Японец приобрел пленку с мультфильмом 70 лет назад за 20 долларов, сообщает Asahi.

Главный герой мультфильма – кролик Освальд, который считается прототипом Микки Мауса. По сюжету двухминутного ролика персонаж вместе со своей девушкой пытаются уехать от полицейского пса, который преследует пару на мотоцикле.

Ясуши Ватанабэ приобрел уникальный мультфильм, когда учился в старшей школе. Японская версия ленты называлась "Быстрый мультфильм про Микки". Коллекционер десятки лет не подозревал, какую ценность представляет эта пленка.

О том, что "Neck’n’Neck" может быть одним из утерянных мультфильмов Диснея Ватанабэ задумался недавно, прочтя книгу аниматора Дэвида Боссерта "Счастливый кролик Освальд: поиски потерянных мультфильмов Диснея". Боссерт долгое время работал в компании Walt Disney.

Японец обратился в газету Asahi, чтобы его сотрудники связались с автором книги и архивом "Диснея". Вскоре там подтвердили подлинность ленты.

В настоящий момент пленка Ватанабэ находится в архиве кинокомпании Kobe Planet Film.

Уолт Дисней создал кролика Освальда в 1927 году. Позже студия Universal отсудила у мультипликатора права на этого персонажа, после чего Дисней придумал Микки Мауса.