Фигуристы Букин и Степанова лидируют на Гран-при Москвы после ритм-танца

Российские фигуристы Иван Букин и Александра Степанова оказались победителями ритм-танца на московском этапе Гран-при. Они получили за свой прокат 74,49 балла​​​. За ними расположились американцы Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко (69,01).

Представители Испании Сара Уртадо и Кирилл Халявин идут третьими (66,40). Еще две российские пары – Софья Евдокимова/Егор Базин (64,05) и Аннабель Морозова/Андрей Багин (51,69) – оказались шестыми и девятыми соответственно.

Произвольный танец пары откатают 17 ноября. Ранее в соревнованиях у мужчин японец Юдзуру Ханю выиграл короткую программу с мировым рекордом.