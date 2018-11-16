Появилось видео из суда, где арестовали фигурантов дела о резонансном ДТП в Тверской области

Следственный Комитет обнародовал кадры из зала суда, где было вынесено решение об аресте фигурантов уголовного дела по резонансному дорожно-транспортному происшествию с участием автобусов, произошедшему 5 октября этого в Тверской области.

В пятницу, 16 ноября, было принято решение о заключении под стражу учредителя ООО "ТрансАвто" Геннадия Гревцева и директора ООО "Автодом" Ольгу Бурмову. Днем ранее был арестован руководитель ООО "Рем-Сервис" Сергей Барабанов, об сообщили в пресс-службе ведомства.

По мнению следствия, совместные действия фигурантов уголовного дела в составе организованной группы, направленные на нежелание должным образом исполнять обязанности, заключающиеся в организованной перевозке пассажиров, и привели к тому, что водитель микроавтобуса Ford оказался на полосе встречного движения, где столкнулся с автобусом "ЛиАЗ".

Напомним, что в результате страшной аварии погибли 13 человек. Еще три человека оказались в больнице с травмами различной степени тяжести. Регистратор очевидца запечатлел момент столкновения.