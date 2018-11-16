Тема:

Открытие и исследование галактик во Вселенной 1 час назад

Новости Наука

16 ноября 201817:54 Анатолий Глянцев

Самая яркая галактика поедает сразу трёх соседей

Галактика W2246-0526 и три её спутника соединены струями вещества (художественное изображение).
Иллюстрация NRAO/AUI/NSF, S. Dagnello.

Астрономы разгадали, что же подпитывает силы древней галактики с рекордной светимостью. Оказалось, что выдающиеся характеристики определяет экзотический вид каннибализма: звёздная система "крадёт" вещество у трёх своих спутников, что крайне редко встречается и ещё никогда не наблюдалось на таком расстоянии от Земли.

Открытие описано в научной статье, опубликованной в журнале Science группой во главе с Танио Диасом-Сантосом (Tanio Diaz-Santos) из Университета Диего Порталес в Чили.

Звёздная система WISE J224607.55-052634.9 (кратко W2246-0526) была открыта в 2015 году с помощью инфракрасного телескопа WISE. Это очень тусклый объект для земных инструментов. Но тому виной лишь огромное расстояние в 12,4 миллиарда световых лет (для сравнения: Вселенной всего 13,7 миллиарда световых лет).

Если же мысленно расположить все известные галактики на одной и той же дистанции от Млечного Пути, то именно W2246-0526 окажется самой яркой. Всё потому, что её светимость составляет 350 триллионов солнц, и это абсолютный рекорд.

При этом W2246-0526 вовсе не является самой большой из известных галактик. Мощь её излучения обеспечивается не столько количеством звёзд, сколько необычайной активностью центральной сверхмассивной чёрной дыры. Галактики такого типа называются квазарами, и о них "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) подробно рассказывали.

Но W2246-0526 уникальна даже среди этих ярчайших "светильников". Она относится к редкому типу квазаров, которые специалисты не без юмора называют хот-догами.

Правда, в этом случае сосиски ни при чём (хотя в астрономии случается всякое). Сокращение hot DOG в данном случае означает hot, dust-obscured galaxy, то есть "горячая закрытая пылью галактика". Раскалённое облако вещества, падающего на центральную чёрную дыру такой системы, интенсивно излучает в разных диапазонах. Окружающие "хищницу" пыль и газ поглощают эти электромагнитные волны и вновь испускают их, уже в виде инфракрасного излучения. Именно поэтому "хот-доги" хорошо видны в инфракрасные телескопы.

W2246-0526 – самый яркий из таких объектов. Значит, на её чёрную дыру падает необычно много вещества. Вопрос состоит в том, откуда у "хозяйки" далёкой галактики взялись такие запасы.

Астрономы получили ответ, воспользовавшись радиотелескопом ALMA. Этот инструмент помог разглядеть струи пыли, протянувшиеся к W2246-0526 от трёх её спутников (карликовых галактик). Положение и форма этих потоков указывает на то, что их вещество перетекает из меньших звёздных систем в большую под действием гравитации последней.

Авторы рассчитали, что поглощаемого вещества вполне хватает для того, чтобы подпитывать квазар, обеспечивая ему рекордную яркость.

"Возможно, что эта безумная кормёжка продолжается уже в течение некоторого времени, и мы ожидаем, что галактический праздник растянется как минимум на несколько сотен миллионов лет", – говорит Диас-Сантос.

Сам по себе такой галактический каннибализм – отнюдь не редкость. Однако обычно "хищник" ограничивается одной "жертвой". Реже речь идёт о двух спутниках, и совсем редко о трёх. Что же до W2246-0526, ей уникальности добавляет огромное расстояние от Земли. Это попросту самая далёкая из известных галактик, имеющая более чем одного "донора".

"Из предыдущих данных было известно, что [у W2246-0526] есть три галактики-спутника, но не было доказательств взаимодействия между этими соседями и центральным объектом, – объясняет Диас-Сантос. – Мы не искали каннибальское поведение и не ожидали его увидеть, но глубокое изучение [W2246-0526 при помощи] обсерватории ALMA делает это очень ясным".

Пока авторы не готовы сказать, типичен ли подобный каннибализм для других "хот-догов" и является ли он причиной их необычной светимости.

"Эта галактика может быть единственной [в своём роде], потому что она почти в два раза ярче, чем любая другая галактика, которую мы нашли с WISE, и она сформировалась очень рано в истории Вселенной, – рассказывает соавтор работы Питер Эйзенхардт (Peter Eisenhardt) из NASA. – Но мы обнаружили много других галактик с WISE, которые похожи на эту: далёкие, запылённые и в тысячи раз более яркие, чем обычные галактики. Так что благодаря W2246-0526 мы можем видеть, что происходит на ключевой стадии эволюции галактик и затенённых [пылью] квазаров".

К слову, подобное "обжорство", скорее всего, не доведёт галактику до добра. Если в ядре галактики соберётся слишком много вещества, может возникнуть мощный квазарный ветер, который выметен из звёздной системы значительную часть запасов газа и остановит рождение новых светил.

Отметим, что каннибализм – не единственный способ пополнить запасы вещества вокруг чёрной дыры. Специалисты подозревают, что многие квазары понемногу поглощают и межгалактический газ.

Между прочим, с W2246-0526 связана ещё одна загадка. Другая научная группа недавно опубликовала статью, в которой оценила массу центральной чёрной дыры в четыре миллиарда солнечных. Эта цифра может показаться большой, но для обеспечения экстремальной светимости этой ярчайшей из галактик её "хозяйка" должна быть как минимум в три раза массивнее. Специалисты пока не готовы сказать, как разрешить это противоречие. Видимо, W2246-0526 ещё не раз предстоит удивить исследователей.

Напомним, что ранее "Вести.Наука" писали о фонтане вещества, бьющем из окрестностей сверхмассивной чёрной дыры. Также мы рассказывали о сверхсветовых сталкивающихся галактиках.

Ранее по теме

Сейчас

18:59

Страховщиков обязали оплачивать услуги по ОМС, даже если превышен лимит

18:47

Экс-депутата Госдумы Маевского арестовали за вымогательство

18:34

Перепалка с Трампом: суд велел вернуть журналисту CNN пропуск в Белый дом

16:30

Биохимик-геронтолог Жорес Медведев отметил 93 года и умер

15:24

Под Иркутском автобус с детьми столкнулся с трактором и перевернулся

14:59

Место Тихоновой в Совфеде занял Королев

13:46

Пожар в 25-этажке Тимирязевки потушен

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

В Питере Путин заехал в аптеку

В Питере Путин заехал в аптеку

1 час назад
Групповое изнасилование с убийством многодетной стоило чиновникам карьеры

Групповое изнасилование с убийством многодетной стоило чиновникам карьеры

1 час назад
На актера Юрия Катаева с ножом набросилась жена

На актера Юрия Катаева с ножом набросилась жена

33 минуты назад
Начальник расстрелял подчиненного, требовавшего зарплату

Начальник расстрелял подчиненного, требовавшего зарплату

3 часа назад
Вся семья Раймонда Паулса покинула Латвию

Вся семья Раймонда Паулса покинула Латвию

1 час назад
Экс-депутата Госдумы Маевского арестовали за вымогательство

Экс-депутата Госдумы Маевского арестовали за вымогательство

17 минут назад
На вечеринке в Питере 14-летнюю девочку облили горючкой и подожгли

На вечеринке в Питере 14-летнюю девочку облили горючкой и подожгли

6 часов назад
Нужна помощь: Богдана Цеденова спасет операция на сердце

Нужна помощь: Богдана Цеденова спасет операция на сердце

15.11.2018 09:00
Абэ пообещал Путину оставить Курилы без баз. Мирный договор могут подписать в 2019-м

Абэ пообещал Путину оставить Курилы без баз. Мирный договор могут подписать в 2019-м

4 часа назад
Россия готова поставить Белоруссии любое необходимое оружие

Россия готова поставить Белоруссии любое необходимое оружие

3 часа назад
Перепалка с Трампом: суд велел вернуть журналисту CNN пропуск в Белый дом

Перепалка с Трампом: суд велел вернуть журналисту CNN пропуск в Белый дом

22 минуты назад
В своем доме найдена мертвой 47-летняя Ким Портер - актриса и мать детей рэпера Diddy

В своем доме найдена мертвой 47-летняя Ким Портер - актриса и мать детей рэпера Diddy

7 часов назад
Все лучшие КиберкOMENтаторы уже здесь

Все лучшие КиберкOMENтаторы уже здесь

15.11.2018 17:11
КХЛ. Московское "Динамо" одержало волевую победу над "Барысом"

КХЛ. Московское "Динамо" одержало волевую победу над "Барысом"

18 минут назад
Роскомнадзор заинтересовался возможной утечкой данных клиентов МФЦ

Роскомнадзор заинтересовался возможной утечкой данных клиентов МФЦ

29 минут назад
Общеевропейская армия – это слишком, уверен премьер Нидерландов

Общеевропейская армия – это слишком, уверен премьер Нидерландов

38 минут назад
Лосось с Фарер теперь под запретом, а молоко и мясо из Белоруссии – больше нет

Лосось с Фарер теперь под запретом, а молоко и мясо из Белоруссии – больше нет

46 минут назад
"Сибирь" прервала серию из шести поражений подряд в игре с "Амуром"

"Сибирь" прервала серию из шести поражений подряд в игре с "Амуром"

56 минут назад
Ле Пен считает, что ЕС пытается наказать Британию

Ле Пен считает, что ЕС пытается наказать Британию

57 минут назад
Убийца Цеповяз жалуется, что после снимков банкета с крабами у него заболел живот

Убийца Цеповяз жалуется, что после снимков банкета с крабами у него заболел живот

1 час назад
Сотрудникам "Аэрофлота" запретили пользоваться гаджетами на работе

Сотрудникам "Аэрофлота" запретили пользоваться гаджетами на работе

1 час назад
Россия провела стрельбы в Баренцевом море, на очереди Норвежское

Россия провела стрельбы в Баренцевом море, на очереди Норвежское

1 час назад
Арестована замглавврача, лишившая малыша жизненно необходимого лекарства

Арестована замглавврача, лишившая малыша жизненно необходимого лекарства

1 час назад
Робот-каменщик построил дом за два дня

Робот-каменщик построил дом за два дня

1 час назад
Лавров: шантаж и ультиматумы стали визитной карточкой США

Лавров: шантаж и ультиматумы стали визитной карточкой США

2 часа назад
Игра про вампиров. Следующий ход за Чечней

Игра про вампиров. Следующий ход за Чечней

2 часа назад
Илону Маску разрешили запустить 7000 микроспутников

Илону Маску разрешили запустить 7000 микроспутников

2 часа назад
В Лондоне биохимик-геронтолог Жорес Медведев отметил 93 года и умер

В Лондоне биохимик-геронтолог Жорес Медведев отметил 93 года и умер

2 часа назад
Священникам ППЦ запретили общаться с украинскими раскольниками

Священникам ППЦ запретили общаться с украинскими раскольниками

2 часа назад
Гардеробная герцогини Меган Маркл. Как соответствовать королевской семье

Гардеробная герцогини Меган Маркл. Как соответствовать королевской семье

2 часа назад
Чай или кофе? Сделать выбор помогут гены

Чай или кофе? Сделать выбор помогут гены

2 часа назад
Трагедия в образцовой семье: мать убила детей, а затем себя

Трагедия в образцовой семье: мать убила детей, а затем себя

2 часа назад
Тренд: худи. Как носить и с чем сочетать

Тренд: худи. Как носить и с чем сочетать

2 часа назад
СМИ: Samsung Galaxy S10 получит две дыры в экране

СМИ: Samsung Galaxy S10 получит две дыры в экране

3 часа назад
Зима наступает: в выходные ожидаются мокрый снег и гололедица

Зима наступает: в выходные ожидаются мокрый снег и гололедица

4 часа назад
Убийца рака поджелудочной рос в тропическом лесу

Убийца рака поджелудочной рос в тропическом лесу

4 часа назад
Духовенство Винницкой епархии объявило ультиматум правящему архиерею

Духовенство Винницкой епархии объявило ультиматум правящему архиерею

4 часа назад
"Русский медведь" Олег Тактаров сбежал из России в Голливуд, устав от денег в баулах

"Русский медведь" Олег Тактаров сбежал из России в Голливуд, устав от денег в баулах

4 часа назад
Где учатся американские миллиардеры: топ-10 вузов

Где учатся американские миллиардеры: топ-10 вузов

4 часа назад
Задержание судов Украиной: Россия может принять защитные меры

Задержание судов Украиной: Россия может принять защитные меры

4 часа назад
Одни не останутся: на травлю подростка в Барнауле отреагировали СК и омбудсмен

Одни не останутся: на травлю подростка в Барнауле отреагировали СК и омбудсмен

5 часов назад
Петросяна развели: счет юмориста разблокирован

Петросяна развели: счет юмориста разблокирован

6 часов назад
Не в службу, а в Tekken: Армия США собирает киберспортивную команду

Не в службу, а в Tekken: Армия США собирает киберспортивную команду

8 часов назад
Рассекречен седан Toyota Corolla нового поколения

Рассекречен седан Toyota Corolla нового поколения

8 часов назад
Тарифы на техосмотр просят поднять

Тарифы на техосмотр просят поднять

9 часов назад
Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"

Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"

9 часов назад
"Персимфанс" исполнит Девятую симфонию Бетховена без дирижера

"Персимфанс" исполнит Девятую симфонию Бетховена без дирижера

15.11.2018 17:14
Проект "Галантная Европа" познакомит слушателей с сакбутом

Проект "Галантная Европа" познакомит слушателей с сакбутом

15.11.2018 16:40