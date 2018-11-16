"Сибирь" прервала серию из шести поражений подряд в игре с "Амуром"

Матчем в Новосибирске между местной "Сибирью" и хабаровским "Амуром" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева льда одержали победу со счетом 2:1 по буллитам и прервали серию из шести поражений подряд.

На 15-й минуте первого периода Александр Шаров вывел "Сибирь" вперед. В самой концовке основного времени матча хабаровчанин Владислав Ушенин сравнял счет, переведя игру в овертайм. В дополнительной пятиминутке хоккеистам отличиться не удалось, а в серии буллитов удача была на стороне новосибирской команды.

Благодаря победе "Сибирь" ушла с последнего места в турнирной таблице Восточной конференции. Она расположилась на 12-й позиции, набрав 15 очков после 29 встреч. Хабаровский "Амур" остался на 27-й строчке с 19 баллами после 28 игр.