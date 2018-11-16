Россия провела стрельбы в Баренцевом море, на очереди Норвежское

ВМС России проведут несколько учебных пусков ракет в Норвежском море с 20 по 22 ноября. В этой связи, военные моряки закрывают акваторию в 150 километрах от побережья Норвегии, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на международное извещение авиационного персонала NOTAM.

Учения российских моряков в Норвежском море проходят регулярно. Часто это поисково-спасательные тренировки. Например, в августе 2017 года там был поставлен рекорд: глубоководный спасательный аппарат Северного флота АС-34 погрузился на 1 километр и 5 метров.

Кроме того, 15 ноября в Баренцевом море тяжелый ракетный крейсер Северного флота "Петр Великий" принял участие в учебной охоте за атомной подлодкой. Он должен был обнаружить ее и обстрелять ракетами комплекса "Водопад". Субмарина, в свою очередь, выпустила по крейсеру несколько торпед.