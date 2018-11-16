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16 ноября 201818:31

Лосось с Фарер теперь под запретом, а молоко и мясо из Белоруссии – больше нет

Global Look Press

Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в Россию лосося компании Bakkafrost, которая находится на Фарерских островах.

Как сообщает ТАСС, в лососе были выявлены запрещенные и вредные вещества. Запрет начнет действовать 23 ноября.

Также под усиленный контроль поставлены поставки тунца с тайского предприятия Thai Union Frozen Products Public Company Limited. В нем тоже найдены вредные вещества.

Вместе с тем Россельхознадзор снял запрет на поставки продукции с двух белорусских предприятий. Как сообщает "Интерфакс", это витебское ОАО "Молоко" и производитель мяса "Славинпродукт". Их продукция будет поставлена под усиленный лабораторный контроль. В молоке будут выявлять наличие остатков лекарств-антигельминтиков, а в говядине – кишечную палочку. При этом запрет на поставки молока ООО "Молоко" объемом более 2,5 литра сохранится.

Решение об отмене ограничений принято с учетом гарантий департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии.

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