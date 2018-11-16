На актера Юрия Катаева с ножом набросилась жена

Актера Юрия Катаева, известного по сериалу "Физрук", госпитализировали в Институт имени Склифосовского с резанной раной плеча. По предварительным данным, на мужчину с ножом набросилась жена, однако заявление на нее он писать не стал.

Как рассказали "360" в экстренных службах столицы, нападение на Юрия Катаева совершено в его квартире в Алексеевском районе Москвы. Его жизнь вне опасности.