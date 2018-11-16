Президент Исландии извинился за критику пиццы с ананасами

Исландский лидер Гвюдни Йоуханнессон признал, что зашел слишком далеко в своем прошлогоднем обещании запретить пиццу с ананасами. Президент признал, что был не прав и посоветовал гражданам есть побольше морепродуктов, сообщает CBC.

Скандал вокруг заявления политика о пицце с ананасами разгорелся в феврале 2017 года. Президент Исландии заявил, что, будь у него достаточно полномочий, он бы запретил это блюдо.

Этот инцидент активно обсуждался интернет-пользователями. Пользователи сосцетей разделились на сторонников и противников гавайской пиццы.

Спустя чуть меньше года Йоуханнессон признался, что был не прав, однако пиццу с ананасами полюбить не смог.

"Я предпочитаю пиццу с морепродуктами, чего и вам советую. Вы знаете, Исландия – это нация моряков, поэтому морепродукты в пицце – это хорошо" – отметил президент.