Депутаты Европарламента требуют у Amazon перестать продавать товары с советской символикой

27 представителей Европарламента из 13 стран обратились в компанию Amazon с требованием прекратить продажу товаров с советской символикой. По словам политиков, серп и молот – это символы тоталитарного режима, сообщает Financial.

"Продажа подобной продукции демонстрирует недостаток сочувствия к миллионам граждан Европы, которые также являются клиентами Amazon", — отметили депутаты.

Депутаты также пожали жалобу в Еврокомиссию с просьбой запретить "символы тоталитарных режимов" на всей территории Евросоюза.

Ранее сообщалось, что в сентябре представители прибалтийских стран потребовали от онлайн-магазина Walmart убрать из продажи продукцию с символикой Советского Союза. В Литве демонстрировать ее запрещено законом.