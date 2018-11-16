Роскомнадзор заинтересовался возможной утечкой данных клиентов МФЦ

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) направил запрос в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в связи с возможной утечкой персональных данных клиентов.

Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора, заверив россиян о том, что "ситуация находится на контроле ведомства".

Ранее газета "Коммерсантъ" проинформировала общественность о том, что персональные данные клиентов МФЦ никак не защищены и хранятся на компьютерах с общим доступом.

В статье сообщалось, что корреспонденты издания проверили ряд московских центров государственных услуг и выяснили, что на этих компьютерах в общем доступе хранятся копии паспортов, страховых номеров индивидуального лицевого счёта, анкет с указанием мобильных телефонов, реквизитов счетов в банках, принадлежащих россиянам.

В ответ власти Москвы опровергли данную информацию.