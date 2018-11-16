Перепалка с Трампом: суд велел вернуть журналисту CNN пропуск в Белый дом

Суд предписал Белому дому восстановить постоянный пропуск корреспондента телеканала CNN и разрешить ему посещение мероприятий, открытых для прессы, передает ТАСС.

Пропуска в Белый дом журналист Джим Акоста лишился на прошлой неделе. На пресс-конференции репортер раскритиковал позицию Трампа относительно каравана мигрантов, завязалась перепалка, а потом у Акосты попытались отобрать микрофон, но тот упорно не хотел с ним расставаться. После этого пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Акоста "распускал руки" в отношении молодой стажерки, которая и пыталась забрать микрофон у журналиста.

CNN и Акоста обратилась с иском в суд. Истцы заявили, что Трамп и еще пять ответчиков, среди которых и Сандерс, нарушили их права, гарантированные первой и пятой поправками Конституции. Первая поправка гарантирует свободу прессы, пятая позволяет гражданам США не свидетельствовать против себя.