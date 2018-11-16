Экс-депутата Госдумы Маевского арестовали за вымогательство

Тверской суд Москвы заключил под стражу экс-депутата Госдумы от КПРФ, предпринимателя Леонида Маевского. Он арестован на два месяца, до 14 января 2019 года по подозрению в вымогательства в особо крупном размере.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, Маевский подозревается в совершении вымогательства имущества в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет колонии.