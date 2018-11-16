КХЛ. Московское "Динамо" одержало волевую победу над "Барысом"

В Астане московские динамовцы, уступая по ходу матча, смогли обыграть местный "Барыс" в овертайме со счетом 3:2. Эта победа позволила бело-голубым впервые с начала сезона попасть в восьмерку сильнейших Западной конференции.

Гости пропустили шайбу уже на 1-й минуте игры. Никита Михайлис в большинстве пробил Александра Еременко. Динамовцы сумели отыграться после перерыва. На 32-й минуте отличился Владимир Брюквин.

В третьем периоде Вадим Шипачев вывел столичный клуб вперед. Однако бывший игрок "Динамо" Дастин Бойд сравнял счет и перевел игру в овертайм. В самом начале дополнительной пятиминутки защитник бело-голубых Юусо Хиетанен забросил победную шайбу.

Динамовцы поднялись в зону плей-офф Западной конференции. На их счету 25 очков после 28 игр. Они сместили с восьмой строчки подмосковный "Витязь". Благодаря набранному очку "Барыс" переместился на третье место в Восточной конференции, обойдя "Ак Барс" и "Металлург". У команды из Астаны 40 набранных баллов после 27 матчей.