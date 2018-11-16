Новости Экономика

Все видео этой рубрики
16 ноября 201819:27

Bloomberg рассказал о влиянии санкций на Россию

Global Look Press

Объем российской экономики сейчас на 6% меньше, чем мог бы быть, из-за западных санкций, введенных четыре года назад.

Об этом мировую общественность в своем исследовании проинформировало агентство Bloomberg.

Эксперты издания считают, что сейчас валовой внутренний продукт России на 10% меньше, чем можно было прогнозировать в конце 2013 года. Подчеркивается, что это связано с несколькими причинами: падением цен на нефть, а также внедрением в РФ инфляционного таргетирования и распродажей на развивающихся рынках.

По мнению аналитика Bloomberg Economics Скотта Джонсона, немалую роль играют антироссийские санкции, которые ставят под сомнение прогнозы кабинета министров России о том, что к 2021 году реформы и инвестиции приведут к росту ВВП страны более чем на 3%.

Джонсон не исключает такого роста, но подчеркивает, что его темп не будет устойчивым без резкого повышения производительности в экономике.

Отношения между Российской Федерацией и Западом резко ухудшились в 2014 году в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма и привели к введению экономических санкций против отдельных россиян, компаний и целых секторов экономики.

Москва не раз заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию.

Сейчас

20:30

Самолет экстренно сел в Берлине по пути из Москвы в Лондон

19:30

Сенатора Мамедова обманули на 16,5 миллиона

18:59

Страховщиков обязали оплачивать услуги по ОМС, даже если превышен лимит

18:47

Экс-депутата Госдумы Маевского арестовали за вымогательство

18:34

Перепалка с Трампом: суд велел вернуть журналисту CNN пропуск в Белый дом

16:30

Биохимик-геронтолог Жорес Медведев отметил 93 года и умер

15:24

Под Иркутском автобус с детьми столкнулся с трактором и перевернулся

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

В Питере Путин заехал в аптеку

В Питере Путин заехал в аптеку

2 часа назад
Самолет экстренно сел в Берлине по пути из Москвы в Лондон

Самолет экстренно сел в Берлине по пути из Москвы в Лондон

7 минут назад
Рак и пневмония: ушел из жизни оскароносный сценарист Уильям Голдман

Рак и пневмония: ушел из жизни оскароносный сценарист Уильям Голдман

16 минут назад
К Мэй вернулась ее правая рука

К Мэй вернулась ее правая рука

39 минут назад
Групповое изнасилование с убийством многодетной стоило чиновникам карьеры

Групповое изнасилование с убийством многодетной стоило чиновникам карьеры

3 часа назад
Начальник расстрелял подчиненного, требовавшего зарплату

Начальник расстрелял подчиненного, требовавшего зарплату

5 часов назад
Вся семья Раймонда Паулса покинула Латвию

Вся семья Раймонда Паулса покинула Латвию

3 часа назад
Нужна помощь: Богдана Цеденова спасет операция на сердце

Нужна помощь: Богдана Цеденова спасет операция на сердце

15.11.2018 09:00
Гран-при Москвы. Тарасова и Морозов установили мировой рекорд в короткой программе

Гран-при Москвы. Тарасова и Морозов установили мировой рекорд в короткой программе

1 час назад
На вечеринке в Питере 14-летнюю девочку облили горючкой и подожгли

На вечеринке в Питере 14-летнюю девочку облили горючкой и подожгли

8 часов назад
Абэ пообещал Путину оставить Курилы без баз. Мирный договор могут подписать в 2019-м

Абэ пообещал Путину оставить Курилы без баз. Мирный договор могут подписать в 2019-м

6 часов назад
Bloomberg рассказал о влиянии санкций на Россию

Bloomberg рассказал о влиянии санкций на Россию

1 час назад
На актера Юрия Катаева с ножом набросилась жена

На актера Юрия Катаева с ножом набросилась жена

2 часа назад
Все лучшие КиберкOMENтаторы уже здесь

Все лучшие КиберкOMENтаторы уже здесь

15.11.2018 17:11
"Салават Юлаев" обыграл "Адмирал" в матче КХЛ

"Салават Юлаев" обыграл "Адмирал" в матче КХЛ

16 минут назад
Заявления Орбана вызвали протест украинских властей

Заявления Орбана вызвали протест украинских властей

54 минуты назад
Сенатора Мамедова обманули на 16,5 миллиона

Сенатора Мамедова обманули на 16,5 миллиона

1 час назад
Джим Керри послал Цукерберга к черту двоичным кодом

Джим Керри послал Цукерберга к черту двоичным кодом

1 час назад
Террористы атаковали сирийскую армию

Террористы атаковали сирийскую армию

1 час назад
Страховщиков обязали оплачивать услуги по ОМС, даже если превышен лимит

Страховщиков обязали оплачивать услуги по ОМС, даже если превышен лимит

1 час назад
Теннисист Зверев стал последним полуфиналистом итогового турнира АТР

Теннисист Зверев стал последним полуфиналистом итогового турнира АТР

1 час назад
Экс-депутата Госдумы Маевского арестовали за вымогательство

Экс-депутата Госдумы Маевского арестовали за вымогательство

1 час назад
КХЛ. Московское "Динамо" одержало волевую победу над "Барысом"

КХЛ. Московское "Динамо" одержало волевую победу над "Барысом"

1 час назад
Перепалка с Трампом: суд велел вернуть журналисту CNN пропуск в Белый дом

Перепалка с Трампом: суд велел вернуть журналисту CNN пропуск в Белый дом

1 час назад
Роскомнадзор заинтересовался возможной утечкой данных клиентов МФЦ

Роскомнадзор заинтересовался возможной утечкой данных клиентов МФЦ

2 часа назад
Общеевропейская армия – это слишком, уверен премьер Нидерландов

Общеевропейская армия – это слишком, уверен премьер Нидерландов

2 часа назад
"Сибирь" прервала серию из шести поражений подряд в игре с "Амуром"

"Сибирь" прервала серию из шести поражений подряд в игре с "Амуром"

2 часа назад
Убийца Цеповяз жалуется, что после снимков банкета с крабами у него заболел живот

Убийца Цеповяз жалуется, что после снимков банкета с крабами у него заболел живот

2 часа назад
Сотрудникам "Аэрофлота" запретили пользоваться гаджетами на работе

Сотрудникам "Аэрофлота" запретили пользоваться гаджетами на работе

2 часа назад
Россия провела стрельбы в Баренцевом море, на очереди Норвежское

Россия провела стрельбы в Баренцевом море, на очереди Норвежское

3 часа назад
Арестована замглавврача, лишившая малыша жизненно необходимого лекарства

Арестована замглавврача, лишившая малыша жизненно необходимого лекарства

3 часа назад
Робот-каменщик построил дом за два дня

Робот-каменщик построил дом за два дня

3 часа назад
Лавров: шантаж и ультиматумы стали визитной карточкой США

Лавров: шантаж и ультиматумы стали визитной карточкой США

3 часа назад
Игра про вампиров. Следующий ход за Чечней

Игра про вампиров. Следующий ход за Чечней

3 часа назад
Илону Маску разрешили запустить 7000 микроспутников

Илону Маску разрешили запустить 7000 микроспутников

3 часа назад
В Лондоне биохимик-геронтолог Жорес Медведев отметил 93 года и умер

В Лондоне биохимик-геронтолог Жорес Медведев отметил 93 года и умер

3 часа назад
Священникам ППЦ запретили общаться с украинскими раскольниками

Священникам ППЦ запретили общаться с украинскими раскольниками

4 часа назад
Гардеробная герцогини Меган Маркл. Как соответствовать королевской семье

Гардеробная герцогини Меган Маркл. Как соответствовать королевской семье

4 часа назад
Тренд: худи. Как носить и с чем сочетать

Тренд: худи. Как носить и с чем сочетать

4 часа назад
Россия готова поставить Белоруссии любое необходимое оружие

Россия готова поставить Белоруссии любое необходимое оружие

4 часа назад
Зима наступает: в выходные ожидаются мокрый снег и гололедица

Зима наступает: в выходные ожидаются мокрый снег и гололедица

5 часов назад
Убийца рака поджелудочной рос в тропическом лесу

Убийца рака поджелудочной рос в тропическом лесу

5 часов назад
Духовенство Винницкой епархии объявило ультиматум правящему архиерею

Духовенство Винницкой епархии объявило ультиматум правящему архиерею

5 часов назад
"Русский медведь" Олег Тактаров сбежал из России в Голливуд, устав от денег в баулах

"Русский медведь" Олег Тактаров сбежал из России в Голливуд, устав от денег в баулах

6 часов назад
Где учатся американские миллиардеры: топ-10 вузов

Где учатся американские миллиардеры: топ-10 вузов

6 часов назад
Не в службу, а в Tekken: Армия США собирает киберспортивную команду

Не в службу, а в Tekken: Армия США собирает киберспортивную команду

9 часов назад
Рассекречен седан Toyota Corolla нового поколения

Рассекречен седан Toyota Corolla нового поколения

10 часов назад
Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"

Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"

11 часов назад
"Персимфанс" исполнит Девятую симфонию Бетховена без дирижера

"Персимфанс" исполнит Девятую симфонию Бетховена без дирижера

15.11.2018 17:14
Проект "Галантная Европа" познакомит слушателей с сакбутом

Проект "Галантная Европа" познакомит слушателей с сакбутом

15.11.2018 16:40