Объем российской экономики сейчас на 6% меньше, чем мог бы быть, из-за западных санкций, введенных четыре года назад.

Об этом мировую общественность в своем исследовании проинформировало агентство Bloomberg.

Эксперты издания считают, что сейчас валовой внутренний продукт России на 10% меньше, чем можно было прогнозировать в конце 2013 года. Подчеркивается, что это связано с несколькими причинами: падением цен на нефть, а также внедрением в РФ инфляционного таргетирования и распродажей на развивающихся рынках.

По мнению аналитика Bloomberg Economics Скотта Джонсона, немалую роль играют антироссийские санкции, которые ставят под сомнение прогнозы кабинета министров России о том, что к 2021 году реформы и инвестиции приведут к росту ВВП страны более чем на 3%.

Джонсон не исключает такого роста, но подчеркивает, что его темп не будет устойчивым без резкого повышения производительности в экономике.

Отношения между Российской Федерацией и Западом резко ухудшились в 2014 году в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма и привели к введению экономических санкций против отдельных россиян, компаний и целых секторов экономики.

Москва не раз заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию.