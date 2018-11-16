Time назвал лучшие сериалы года

Авторы американского журнала Time опубликовали список лучших сериалов 2018 года. В него вошли, в основном, драмы и триллеры.

На первом месте оказалось напряженное телешоу "Убивая Еву". Главная героиня сериала – Вилланель, наемная убийца с русскими корнями На нее ведет охоту британская разведка.

Второе место занимает психологический триллер "Острые предметы", который рассказывает о журналистке Камилле Прикер, которая после долгого отсутствия возвращается в родной город, чтобы написать материал о жестоком убийстве девушки.

Замыкает тройку лидеров абсурдный комедийный сериал "Атланта" о жизни темнокожих американских рэперов.

Другие позиции в рейтинге Time распределились следующим образом: