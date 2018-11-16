Террористы атаковали сирийскую армию

Отряды боевиков напали на сирийские правительственные войска на границе провинций Хама и Идлиб. Удар террористов был направлен на одну из позиций в районе населенного пункта ас-Сирмания, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Атака была отбита, однако среди сирийских солдат есть убитые и раненые. Потери понесли и боевики, уточняют журналисты.

Кстати, вчера стало известно, что Соединенные Штаты опять применили в Арабской Республике боеприпасы с запрещенным белым фосфором. Как утверждают сирийцы, проживающие на восточном берегу Евфрата, американцы регулярно используют бесчеловечные виды оружия.