Заявления Орбана вызвали протест украинских властей

Министерство иностранных дел Украины выразило протест новому послу Венгрии Иштвану Ийдярто в связи с заявлениями премьер-министра Орбана о невозможности сотрудничества двух стран.

Как передает РИА Новости, об этом рассказала пресс-служба МИД Украины, подчеркнув, что в Киеве недовольны заявлениями венгерских политиков.

Ийдярто, который вручил украинским властям свои верительные грамоты 14 ноября, был уведомлен "о необходимости прекращения действий, негативно влияющих на развитие двусторонних отношений".

Речь идет о резких высказываниях Орбана и венгерского вице-премьера по вопросам национальной политики Жолта Шемьена по Украине. В частности, глава правительства Венгрии заявил о невозможности достичь договоренностей с украинским кабинетом министром. Орбан подчеркнул, что у Украины нет в будущем перспективы вступления в НАТО или Евросоюз.

В октябре 2018 года обе страны обменялись высылкой консулов из-за того, что консульство Венгрии в расположенном у венгерской границы городе Берегово Закарпатской области выдавало украинским гражданам паспорта своей страны. В ответ Будапешт пригрозил Киеву препятствиями на пути к европейской интеграции.

Неприязнь в отношениях Украины и Венгрии возникла после того, как 28 сентября 2017 года Киев принял закон об образовании, существенно сокращающим возможность обучения на языках национальных меньшинств.

В ответ власти ряда европейских государств, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине.