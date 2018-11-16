Гран-при Москвы. Тарасова и Морозов установили мировой рекорд в короткой программе

В соревнованиях спортивных пар на этапе серии Гран-при в Москве россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу по итогам короткой программы. Российские фигуристы набрали 78,47 балла, установив мировой рекорд.

Вторыми идут итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе (72,32). В тройке лучших оказалась еще одна пара из России – Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (69,38). Другой российский дуэт – Алиса Ефимова и Александр Коровин – пока расположились на четвертом месте.

Произвольная программа у спортивных пар состоится 17 ноября.