Джим Керри послал Цукерберга к черту двоичным кодом

Знаменитый американский комик Джим Керри ополчился на основателя Facebook Марка Цукерберга. Артист в свойственной ему ироничной форме послал бизнесмена к черту.

"Вот небольшое послание на родном для тебя языке: 01000110 01110101 01100011 01101011 00100000 01111001 01101111 01110101 00101110 00100000 00001101 00001010. Это означает "иди к черту", — написал Керри у себя в "Твиттере".

Hey #Zuckerborg. We know who you are. And we saw what you did: https://t.co/44UvMceSLm



Here’s a little message from me in your native language: 01000110 01110101 01100011 01101011 00100000 01111001 01101111 01110101 00101110 00100000 00001101 00001010 pic.twitter.com/EEc6ocdvBM — Jim Carrey (@JimCarrey) 15 ноября 2018 г.

"Мы все знаем, что вы сделали", — добавил Керри.

В последнее время на "Фейсбук" со всех сторон сыпятся обвинения, в частности, в подделке просмотров рекламных постов и сотрудничестве с Россией.