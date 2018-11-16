К Мэй вернулась ее правая рука

Бывший глава МВД Британии Амбер Радд назначена министром по делам трудоустройства и пенсий.

Этот пост освободился после ухода в отставку Эстер Маквей. Свое решение она объяснила несогласием с черновым соглашением с Евросоюзом по Brexit.

Долгое время Радд была правой рукой Терезы Мэй, уточняет РИА Новости. В апреле этого года она добровольно покинула правительство из-за скандала вокруг "поколения Windrush". Windrush – это название корабля, который привез в Великобританию мигрантов после Второй мировой войны. СМИ выяснили, что МВД устанавливало целевые показатели числа депортаций мигрантов. Радд подала в отставку, извинившись за недопустимую неосведомленность.

Новым министром по Brexit стал Стивен Баркли, передает "Интерфакс". На этом посту он заменил ушедшего из-за разногласий по проекту соглашения Доминика Рааба. Ранее Баркли занимал должность в министерстве здравоохранения.

14 ноября правительство Великобритании после долгих споров утвердило положения договора с ЕС. Мэй удалось заставить большинство министров поддержать документ, однако часть членов кабинета ушла в отставку.