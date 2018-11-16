Минобороны РФ: "Рукбан" превратился в лагерь смерти

50 тысяч мирных сирийцев оказались в заложниках у боевиков в лагере "Рукбан" на территории, оккупированной США в Сирии. Об этом рассказали в российском Минобороны. Так называемая "зона безопасности" вокруг американской базы Эт-Танф для беженцев стала ловушкой. Условия жизни там российские военные сравнивают с лагерями смерти времен Второй мировой: не хватает воды, еды и самых необходимых лекарств. И призывают остановить гуманитарную катастрофу.

Спасти "Рукбан" — российское оборонное ведомство обращается ко всему мировому сообществу. Этот лагерь беженцев на юго-востоке Сирии находится на территории, оккупированной американскими войсками. И сейчас там 50 тысяч человек просто погибают — без воды, без пропитания, без медицинской помощи.

Весь этот ужас запечатлели волонтеры первого гуманитарного конвоя, который наконец-то дошел до "Рукбана". Самая настоящая тюрьма под открытым небом, откуда не сбежать. Вдали от дорог. Прижатая к иорданской границе и окруженная пустыней.

"Люди ютятся в лачугах без воды и электричества, с выгребными ямами в жилищах, уборка и вывоз мусора не осуществляются. Отмечены случаи попадания в "продуктовое" рабство по причине отсутствия денег у беженцев", — рассказал Юрий Тарасов, официальный представитель министерства обороны России в целевых группах по прекращению огня и гуманитарной помощи.

О какой-либо безопасности речи вообще не идет — в "Рукбане" процветают воровство, проституция, сексуальная эксплуатация детей. Свои правила здесь устанавливают боевики подконтрольной американцам группировки "Магавир Ас-Саура". Последнюю гуманитарную помощь они присвоили. И вот в таком хаосе существуют сирийцы, и без того пострадавшие от войны. Около 50 тысяч человек. И их становится всё меньше.

"Все эти обстоятельства ведут к высокой смертности. За прошлый месяц в "Рукбане" погибли более 100 человек ", — сообщил Сергей Грабчак, представитель министерства здравоохранения России.

Многие готовы покинуть лагерь. Но их не отпускают боевики. Держат в заложниках.

"Вся полнота ответственности за создавшийся беспредел с беженцами в "Рукбане" лежит на США, незаконно оккупирующими этот район и использующими гуманитарные проблемы лагеря беженцев для легитимизации своего военного присутствия на юге Сирии", — отметил Тарасов.

"Американской стороной всегда подчеркивалась необходимость борьбы с действующими в регионе группировками "Исламского государства" (запрещена в РФ). Но на юге Сирии их уже давно нет. Призываем Соединенные Штаты Америки немедленно прекратить незаконную оккупацию 55-километровой зоны вокруг Эт-Танфа", — заявил Михаил Мизинецев, начальник национального центра управления обороной России.

Позиция российского министерства обороны такова — Организация Объединенных Наций должна немедленно потребовать вывод американских войск с этой территории — для спасения жизней беженцев.