"Салават Юлаев" обыграл "Адмирал" в матче КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге продолжается регулярный чемпионат. В очередном матче игрового дня "Салават Юлаев" на своем льду одержал победу над владивостокским "Адмиралом" со счетом 3:1.

В составе победителей дубль оформил Максим Майоров, который отличился на 2-й и 37-й минутах. Еще одну шайбу уфимцев забросил Егор Дубровский (23-я). У "Адмирала" отличился Сергей Коньков (57-я).

"Салават" с 35 очками поднялся на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Адмирал" потерпел седьмое поражение подряд и остался последним (14).