Трамп остается глух к просьбам мигрантов

Их поведение переходит все границы, и поэтому единственную границу, которая им не поддалась — американо-мексиканскую — охраняют армия и колючая проволока. Кадры того, как люди с автоматами разгуливают, присматриваясь к потоку жаждущих прорваться в Калифорнию, показывают все телеканалы США. Силовики из Сан-Диего укрепляют последний форпост — приваривают к стене арматуру и прячут в песок капканы. Мигрантский кризис повлиял даже на выбор рождественских подарков. В списке предзаказов появился детский конструктор "Построй стену", с президентом США.

В походе за американской мечтой мигранты прошли пешком и проехали на попутках ни одну тысячу километров. Но теперь, когда до мечты рукой подать, даже отдельный шалаш из веток в лагере для беженцев в мексиканской Тиухуане — уже удача. Палатка в таких условиях — и вовсе как номер в отеле.

"Я в Штатах ищу лучшее качество жизни, мы хотим построить свой дом, — говорит Анна Марлен Пуэстос. — В Гондурасе у нас нет дома. Мы хотим лучшее качество жизни, это единственное, что мы можем просить у президента. Чтобы у детей была возможность учиться, это все о чем мы можем просить".

Но Дональд Трамп к просьбам глух. После выборов он перестал писать про караван в "Твиттере". Чем накормить, как обогреть, где найти одеяла для очередной партии прибывающих — теперь это проблемы властей мексиканского штата Нижняя Калифорния.

"В нижней Калифорнии — 1750 мигрантов из Центральной Америки на данный момент, — сообщает генеральный секретарь губернатора штата Нижняя Калифорния Франциско Руеда Гомез. — Но мексиканское правительство сообщило, что их около 9 тысяч. Государство предлагает им места, пока они в ожидании. Они могут находиться здесь 4 месяца — нам кажется это достаточное время".

Охрану, видимо, скоро придется усилить. Местные жители уже начали на кулаках объяснять гостям из Центральной Америки, что их сюда никто не звал. Нюансы восприятия от своих земляков вызвался разъяснить тихуанский таксист Холларио Гонсалес. Как и многие люди его профессии, он не чужд разговорам о международной обстановке.

Мигрантов становится больше с каждым днем, а значит, Тихуана на многие месяцы может превратиться в столицу беженцев из Центральной Америки. "Я не думаю, что все они останутся здесь, многие вернутся в Гондурас, — отмечает представитель благотворительной организации помощи мигрантам "Border Angels" Мануэль Ариваль. — И я не думаю, что кто-то сможет легально пересечь границу с США, но если у них будет возможность — пусть идут".

При деле и строительные подрядчики. После того как караван стал постоянной темой в американских новостях, возведение стены Трампа пошло намного бодрее.