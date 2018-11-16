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Раскол в православном мире 44 минуты назад
Порошенко подкупает священников и готовится захватить Почаевскую лавру
Центризбирком Украины возмутился тем, что до президентской предвыборной кампании еще далеко, а потенциальные кандидаты уже нарушают закон — украинские города заполонили агитационные плакаты. И даже вроде бы забытый всеми Яценюк решил вернуться.
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Порошенко, чей главный предвыборный проект – автокефалия — рушится на глазах, перешел в наступление. Он намеревается отобрать у Украинской православной церкви Почаевскую лавру и пытается подкупить канонических священников, обещая высокие посты в новой церкви.
Пока политические элиты Украины обсуждают проведение так называемого объединительного собора, раскол в стране усиливается. Православные Винницы открыто заявили, что не согласны с митрополитом Винницким и Барским Симеоном, который в предстоящем соборе намерен участвовать, а недавно ездил на закрытую встречу с Порошенко.
"Поступки, которые совершает наш винницкий митрополит, его позиция нацелены именно на автокефалию. И нас это очень сильно настораживает. Эта позиция ведет к нарушению канонов и расколу церкви", — говорит настоятель храма Святого благоверного князя Александра Невского в Виннице.
Накануне вечером в Виннице прошло экстренное собрание духовенства города. Более сорока подписей в поддержку решений архиерейского собора канонической Украинской православной церкви. По некоторым данным, именно Симеону, с которым он хорошо знаком, Порошенко предлагал стать правой рукой руководителя новой автокефальной церкви. Его должны избрать на соборе. Уже известно он может пройти 22 ноября, в Киев уже прибыл представитель Константинополя митрополит Галльский Эммануил.
Вопрос лишь в том, насколько легитимным будет этот объединительный собор, учитывая, что представители Украинской православной церкви Московского патриархата участвовать в нем не собираются.
"Сначала обещали подписать томос, а теперь как на аукцион выставили и говорят: "А вот кому из вас мы сейчас его дадим". Это какая-то насмешка над тысячелетней церковью", — говорит пресс-секретарь митрополита Онуфрия Василий Анисимов.
Отказался участвовать в соборе и архиепископ Новокаховский и Генический Филарет — один из тех, кто также присутствовал на встрече с Порошенко. Сегодня Филарет опроверг свой переход из канонической церкви в новую автокефальную. "Я не буду участвовать в объединительном соборе. Этот выбор не является спонтанным или временным решением", — заявил священник. Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий и вовсе назвал создаваемую структуру политической организацией.
Поддержка канонической церкви приходит отовсюду. О недопущении раскола молятся в российском Крыму — после воссоединения с Россией епархия осталась в юрисдикции Украинской православной церкви Московского патриархата. Польская автокефальная православная церковь запретила своим священникам контакты с так называемым Киевским патриархатом.
Передел украинского православия — еще и угроза, нависшая над Почаевской лаврой, жемчужиной православного мира. Обитель, основанная монахами Киево-Печерской лавры, которые бежали от нашествия татар в 1240 году, за свою многовековую историю пережила немало гонений. И в период турецких завоеваний XVII века, и в эпоху оккупации австро-венгерскими войсками во время Первой мировой, да и в советские годы. Теперь речь идет об уголовном деле по подозрению в незаконной передаче сооружений лавры в пользование Украинской православной церкви Московского патриархата. Минкульт потребовал за сутки провести ревизию ценностей.
"Эта церковь — для меня это все, и Бог выше всего. Я хочу единства. Не хочу, чтобы были расколы", — говорит послушник. "В той церкви, которую они организуют, не будет Святого Духа, не будет благодати Божией. Люди будут обмануты напрочь", — уверена прихожанка.
Отступаться Порошенко уже не будет, слишком высоки ставки. Верующим остается только молиться.
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