Рак и пневмония: ушел из жизни оскароносный сценарист Уильям Голдман

Сценарист Уильям Голдман, удостоенный двух "Оскаров" за работу над картинами "Бутч Кэссиди и Санденс Кид" и "Вся президентская рать", умер от осложнений после рака толстой кишки и пневмонии.

Эту информацию газете Washington Post подтвердила дочь писателя Дженни. Издание уточняет, что покойному было 87 лет, он жил на Манхэттене и скончался у себя дома.