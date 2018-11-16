Самолет экстренно сел в Берлине по пути из Москвы в Лондон

Авиалайнер компании British Airways экстренно сел в Берлине по пути из российской столицы в британскую. В объединении берлинских аэропортов объяснили, что это была "техническая промежуточная посадка" в аэропорту "Тегель".

Как отмечает "Интерфакс", это могло случиться из-за разгерметизации. В результате произошедшего никто не пострадал.