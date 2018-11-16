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16 ноября 201820:51

"Ринглиш" снял языковой барьер в космосе

Астронавт НАСА Серена Ауньон-Ченселлор рассказала, что на МКС нет языкового барьера, а экипаж станции общается на "ринглише" – смеси русского и английского. Об этом американка поведала во время видеомоста с воспитанниками нью-йоркской школы.

Это возможно, так как перед отправкой на орбиту российских космонавтов обучают на английском, а остальных – на русском. По мнению Ауньон-Ченселлор, использование "ринглиша" делает жизнь веселее.

На МКС вместе с ней находятся Сергей Прокопьев (Россия) и Александр Герст (ФРГ), уточняет РИА Новости.

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