"Союз" с грузовиком "Прогресс" стартовал с Байконура

С космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель "Союз-ФГ".

Пуск был произведен с так называемого "Гагаринского старта" в 21:14 по московскому времени. Через несколько минут после старта грузовой корабль ПрогрессМС-10" отделился от ракеты и вышел на орбиту полета к МКС.

"Прогресс" везет 2,5 тонны груза для Международной космической станции: топливо, воздух, оборудование, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности космонавтов, уточняет РИА Новости.

Стыковка корабля со станцией намечена на 18 ноября в 22:29 в автоматическом режиме. "Прогресс" должен причалить к служебному модулю "Звезда", сообщает ТАСС. Корабль будет находиться в составе станции до марта 2019 года, затем его сведут с орбиты.

Этот пуск стал первым после аварии "Союза" 11 октября. Как установила комиссия Роскосмоса, причиной аварии стало повреждение датчика, отвечающего за разделение ступеней.