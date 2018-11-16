Батл в стиле олдскул: встреча поэтов закончилась поножовщиной

"В связи с грустными событиями, приходят еще более грустные мысли. Мы живые становимся людям интересны только тогда, когда убиваем друг друга", — написал прозаик Даниэль Орлов у себя в "Фейсбуке" о конфликте двух видных российских литераторов.

Настоящая драма, достойная пера если и не Гомера, то уж точно Венедикта Ерофеева. В главных ролях — поэты Иван Жданов и Виктор Куллэ.

Первый — лауреат премии Андрея Белого — был доставлен в одну из больниц Москвы в состоянии алкогольного опьянения с колото-резаным ранением. По разным версиям, то ли живота, то ли другой части тела, что пониже спины. Обвинил в поножовщине второго, то есть Куллэ. Тоже, между прочим, автора весьма уважаемого и авторитетного.

Как бы то ни было, в столичной полиции творческие заслуги оценивать и сравнивать не стали, а вот факт нападения подтвердили. Однако Виктор Куллэ настаивает, что Жданова ножом не бил. И более того, если и есть в этой ситуации жертва, так это он сам. Короче говоря, запутанная история.

Эта история могла быть обычным сюжетом для криминальной хроники, если бы наша съемочная группа не отправилась на место возможного преступления. Полиция не спешит возбуждать дело, потому что есть вопросы. Возможно, пострадавший сам нанес себе ранение.

"Это был тот момент, когда я сюда заглянул, и Ваня сказал мне: "А теперь я тебя посажу". И больше нигде крови нет. Я точно знаю, что я по нему не ударял. Все точно могу сказать, что кровь была тут", — говорит Виктор Куллэ.

Место битвы — квартира на окраине Москвы. Антисанитария, обувь лучше не снимать. В тот вечер посиделки со спиртным за обсуждением серьезных тем закончились поножовщиной. Один из поэтов — в полиции, другой — в больнице.

Трудно поверить, но их имена гремели в 80-е. Звезды литературной среды конца XX века. Куллэ первым защитил диссертацию по творчеству Бродского, был с ним знаком. В квартире все еще хранятся редкие книги и фотографии. Он же – друг Виктора Пелевина. Рядом на полках пылятся наград, например, Пушкинская премия за выдающиеся достижения в области культуры, благодарность от Союза писателей.

Пострадавший Иван Жданов в литературном мире тоже хорошо известен. Первый лауреат премии Аполлона Григорьева Академии русской современной словесности родом из Алтайского края, где также был награжден за особые за слуги в области литературы. Как изменилась его жизнь в последние годы и почему, никто не знает.

По нашим данным, в Москве у него квартира, в которой живет его сын, но почему отец ночевал не там, непонятно. В родном Барнауле Жданов раньше регулярно проводил встречи со студентами и творческой интеллигенцией.

История о битве двух литераторов сама годится для написания произведения. Если не прозы, то стихотворения. Правда, следователям не до четверостиший. Собрать показания едва получилось. Во время битвы поэты были в состоянии сильного алкогольного опьянения. И по одной из версий делили выпивку.

"Никому неизвестно, что происходило между этими двумя людьми. Если ранение произошло в какой-то жизненно важный орган, то это может быть квалифицировано как покушение на убийство", — говорит адвокат Сурен Аванесян.

Литературное сообщество историей шокировано. Дозвониться до Виктора Пелевена – друга Куллэ — нам не удалось. Но стоит сказать, что литератор Куллэ курит буквально среди книг, живет один и сам может стать жертвой трагедии.

"Сожаление, терпение. За обоих надо помолиться, — считает Даниэль Орлов. — Друзья и коллеги особенно переживают за Виктора. Ему эта ситуация особенно тяжела после болезни, у него были серьезные проблемы с сердцем. Честно говоря, все это совсем лишнее. Понятно, что и Ивану все желают скорейшего выздоровления".

Он уже идет на поправку. Это значит, что полиция получит подробности произошедшего. Тем временем продажи сборников и поэта, и критика, как и скачивания их произведений в Интернете, увеличились, уверяют пользователи сайтов любителей поэзии.