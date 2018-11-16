КНДР освободила еще одного американца

Государственный секретарь США Майкла Помпео сообщил, что власти Северной Кореи освободили еще одного американского гражданина. В распространенном заявлении глава американской дипломатии подчеркнул, что Соединенные Штаты приветствуют взаимодействие КНДР и представляющего интересы США в КНДР посольства Швеции по вопросу освобождения американского гражданина.

Данных о том, где находится в настоящее время освобожденный гражданин США и о его дальнейшей судьбе, пока не поступало, передает ТАСС.

Как сообщалось, в мае текущего года во время визита Майкла Помпео в Пхеньян руководство КНДР освободило трех находящихся в Северной Корее заключении американцев, которые вернулись на родину вместе с главой американского внешнеполитического ведомства. Тогда американская сторона назвала освобождение соотечественников жестом доброй воли.