Алина Загитова: для меня не имеют значения оценки и места

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова прокомментировала победу в короткой программе на пятом российском этапе Гран-при, который проходит в Москве. По словам россиянки, для нее главным является показать свой максимум на каждом старте.

В пятницу, 16 ноября, Загитова с большим преимуществом выиграла короткую программу и установила мировой рекорд, превзойдя собственное достижение.

"Для меня не имеют значения оценки и места, – заявила Загитова, которую цитирует ТАСС. Главное — чисто и с душой кататься, показывать свой максимум".

Кроме того, олимпийская чемпионка отдельно отметила болельщиков. По словам Загитовой, они помогли ей поймать кураж.

Произвольную программу спортсменки покажут 17 ноября.