В Москве ведущие врачи России рассказали о возможностях телемедицины

Эскулапы обсуждали, как улучшить качество лечения россиян на шестом научном совете в эфире телеканала "Доктор".

В этом году в России вступил в силу закон о телемедицине, который упростил удаленный формат общения пациентов с врачами и медиков друг с другом, напоминает телеканал "Россия 24".