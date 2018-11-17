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17 ноября 201800:10

В Москве ведущие врачи России рассказали о возможностях телемедицины

Эскулапы обсуждали, как улучшить качество лечения россиян на шестом научном совете в эфире телеканала "Доктор".

В этом году в России вступил в силу закон о телемедицине, который упростил удаленный формат общения пациентов с врачами и медиков друг с другом, напоминает телеканал "Россия 24".

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