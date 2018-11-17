В ЦАР жертвами нападение боевиков стали десятки людей

В пятницу, 16 ноября, на юго-востоке Центральноафриканской Республики (ЦАР) в результате нападения боевиков на лагерь беженцев погибли, по меньшей мере, 37 человек, в том числе, двое священников. Часть лагеря и здание местной церкви сожжены.

Кризис в Центральноафриканской Республике начался в 2013 году, когда коалиция "Селека", в которую входят преимущественно мусульмане, захватила столицу страны Банги, свергнув президента ЦАР Франсуа Бозизе, напоминает ТАСС. В ответ на бесчинства боевиков христиане и последователи традиционных африканских верований создали отряды ополчения "Антибалака". По последним данным ООН, жертвами конфликт стали более 6 тысяч человек.