Новый год с Артемом Дзюбой? Герои домашнего мундиаля идут нарасхват у организаторов корпоративов
Девять миллионов рублей — за концерт Григория Лепса на новогоднем корпоративе. Расценки — из открытых источников — уже стали одной из самых обсуждаемых тем отечественных таблоидов.
Оно и понятно: праздники — совсем близко, многие начали готовиться. И прицениваться. Вот, скажем, Ольга Бузова — за часовой концерт для небольшой аудитории в декабре — просит около двух миллионов рублей. А вот если кому-то окажется нужна в качестве ведущей и тамады, заплатить придётся больше. На пятьсот тысяч.
Причём тарифы-то — взвинтила. Год назад просила полтора миллиона. Впрочем, ей далеко, например, до группы "Ленинград". Семь с половиной миллионов рублей. Хотя и в этом есть своя логика: у Сергея Шнурова — не сольное выступление, а целый коллектив.
Но, что это мы всё о музыкантах и профессиональных шоуменах. Есть ведь и экзотические варианты. Стало известно: спросом пользуются и спортсмены. А именно — российские футболисты. Из тех, кто летом добрался до четвертьфинала домашнего Чемпионата мира. И они — судя по всему, не против. По крайней мере, Артём Дзюба аж завёл себе продюсера. Как раз для, так сказать, связей с общественностью.
В первоисточнике новости – без фамилий, только цифры. Имя Дзюбы появилось уже в другом издании. Авторы которого прямо признаются: достоверных сведений нет, подтверждение у футболиста получить не пытались. Просто очень уж похоже на правду.
"Об этом говорили многие люди, которые близки к российскому футболу, к миру шоу-бизнеса. А почему фамилия Дзюбы? Ну, ответ прост. Потому, что это самый популярный футболист в России сейчас", — уверен Андрей Ставицкий, автор публикации об Артеме Дзюбе, главный редактор интернет-блога.
Артем сейчас и правда самый популярный не только футболист, но, возможно, и вообще спортсмен страны. Еще год назад он боролся за возвращение в "Зенит" и место в сборной. Сегодня носит капитанскую повязку, фотографируется для журналов и даже нанял специалиста по пиару. Он-то и ответил: догадка блогеров в цель не попала.
"Артем Дзюба не работает, не работает – я подчеркну – на корпоративных и частных мероприятиях. Артема нельзя пригласить на день рождения или свадьбу", — заверил Табриз Шахиди, президент продюсерской компании, представитель Артема Дзюбы.
Автор той самой публикации без имен спортивный журналист Василий Конов от комментариев отказался. Но в продюсерских компаниях подтверждают: футболистов не просто "стали приглашать". Появился целый тренд. "После того, как прошел чемпионат мира в России, этот вопрос вдруг резко поднялся. Все стали просить желательно действующих спортсменов нашей сборной. Можно сравнить такой гонорар с первым эшелоном наших звезд, Григорий Лепс тот же", — рассказал Олег Давыдов, директор event-агентства.
Кстати, и сам Дзюба свою известность при желании мог бы монетизировать успешней многих. Человек года по версии модного журнала, голос популярного навигатора. Последний раз столько внимания к футболистам было десять лет назад. После бронзы на Евро-08 Андрей Аршавин заполнил собой рекламные билборды, Дмитрий Сычев появился в кино.
А, например, Дмитрий Булыкин ещё до этого снялся в музыкальном клипе. 75 тысяч евро за корпоратив, говорит, и тогда рекордом не было. "Бывают и большие суммы, я знаю, футболисты приезжают, играют товарищеские матчи, или участвуют в каких-то рекламных акциях, или сидят у кого-то на дне рождения. Разные варианты, что могут попросить у футболиста, начиная от мастер-классов, заканчивая рекламой каких-то или услуг, или товара. Да, это было, есть, и, я думаю, будет", — пояснил Дмитрий Булыкин, член сборной России по футболу 2003-2004 годах, советник генерального директора ФК "Локомотив".
Звезд мирового футбола на корпоративах особенно не замечали. Тут скорее наоборот. Криштиану Роналду, например, появляется в рекламе. Но все остальное время отдает только спорту. По признанию коллег, ест лишь салат, рыбу и воду. И может сбежать на тренировку посередине обеда. Как результат – физические показатели 20-летнего атлета в 33.
Помешала ли нефутбольная популярность нашей сборной, вопрос спорный. Но после знаменитого Евро она еще 10 лет, мягко говоря, не радовала. И похожие истории происходят не только в футболе.
"В последнее время я много критических стрел в этом плане метал в Сергея Карякина, который, на мой взгляд, слишком активен в общественно-политической жизни. Раньше он был абсолютным маньяком. Настоящим маньяком шахмат в самом хорошем смысле этого слова. На телевидении он появляется чаще, чем за шахматной доской. Просто сопоставление его результатов, скажем, двухлетней давности и нынешних однозначно говорит о том, что Сергей пошел на спад", — отмечает Сергей Шипов, гроссмейстер, шахматный тренер, комментатор.
Но тут, конечно, нужно быть осторожней со сравнениями. Если самое больше прегрешение шахматиста – спад результатов, то носителям гетр нужно быть куда осмотрительнее. А то иные футболисты ведь так любили устраивать себе корпоративы сами, что теперь ждут приговора суда.
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