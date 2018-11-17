Лига наций. Голландцы обыграли французов и заочно отправили немцев в лигу "В"

В пятницу, 16 ноября, состоялся очередной тур группового этапа Лиги наций. В Роттердаме сборная Нидерландов принимала чемпионов мира из Франции и одержала победу со счетом 2:0.

Встреча прошла с заметным преимуществом голландской команды. Счет на 44-й минуте открыл Джорджиньо Вейналдум. Во втором тайме голландцы имели несколько моментов, но французов несколько раз выручил голкипер Уго Льорис. А на последних секундах игры сборная Нидерландов заработала пенальти, который реализовал Мемфис Депай.

Победа голландцев лишила шансов сборную Германии подняться на второе место в своей группе, поэтому следующий сезон Лиги наций немцы проведет во второй по силе лиге "В".

В своей группе французы с 7 очками по-прежнему лидируют. Однако их может опередить сборная Нидерландов, в активе которых 6 баллов. Это произойдет, если в заключительной встрече голландцы не проиграют немцам.