В Винницкой епархии от священников требуют согласия на автокефалию
События в Винницкой епархии продолжают стремительно развиваться.
Вечером 15 ноября в Виннице прошло экстренное собрание духовенства города. Его участники (42 из 44 человек) заявили о своей поддержке решений Архиерейского Собора УПЦ от 13 ноября, которые епископ Винницкой епархии митрополит Симеон (Шостацкий) отказался подписывать.
Священники предложили правящему архиерею созвать 19 ноября общее собрание епархии. Однако, согласно последним сообщениям из Винницы, "митрополит Симеон не прислушался к призыву своего духовенства и отказался от требования своих пасомых. Не захотел он и встречи на предлагаемом ими епархиальном собрании, которое планировалось на понедельник, а решил пойти на опережение. И в экстренном порядке, тайно через своих представителей в епархии, начал действовать".
В сообщении, которое винницкие священники распространяют через социальные сети говорится, что митрополит Симеон "решил погубить свои приходы. Вызывали, ломали и склоняли на свою строну каждого по отдельности, без лишних глаз и ушей. Кого кнутом, кого пряником. Вынуждали подписывать документы в которых предлагается предать Христа, уход в раскол, покинуть родную УПЦ МП, предать Блаженнейшего митрополита Онуфрия и уйти в автокефалию. Собрания побоялся, чтоб большинство не повлияло, на меньшинство. Цель таких действий понятна: чтоб не было прозрачности, чтоб исказить результаты тайного голосования и в итоге преподнести информацию в выгодном для него свете"...
Результаты "общения" правящего архиерея со священнослужителями Винницкой епархии по понятным причинам не обнародованы. Иначе говоря, неизвестно, сколько священников согласились подписать документы. Но на данный момент инициативная группа, состоящая из священников и мирян объявила, что они не собираются "сдаваться" и поедут в Киев, где будут добиваться встречи с митрополитом Онуфрием.
Также сообщается, что в храмах Винницкой епархии уже начали и в ближайшие дни продолжат собирать подписи в поддержку Архиерейскому Собору и Блаженнейшему Онуфрию.
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