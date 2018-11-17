Экс-следователя подозревают в хищении крупной партии наркотиков

Бывшего сотрудника Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу Николая Воробьева подозревают в хищении и продаже 11 килограммов кокаина, являвшегося вещественным доказательством по одному из уголовных дел. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в 2015 году подозреваемый принял к расследованию уголовное дело, возбужденное по факту контрабанды крупной партии кокаина, передает ТАСС. Изъятый наркотик находился в камере хранения в здании существовавшего на тот момент Управления федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Вступив в сговор с неустановленными на данный момент лицами, подозреваемый похитил наркотическое средство, заменив его муляжом.

Предполагается, что похищенный кокаин Николай Воробьев и его сообщники продавали, совершая такие противоправные действия вплоть до октября текущего года. По данным пресс-службы СК РФ, на момент совершения хищения подозреваемый был сотрудником Следственного комитета, однако в настоящее время он уже не служит в этом ведомстве.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий и незаконном сбыте и хищении наркотиков. Не исключено, что он может быть причастен и к другим преступлениям.