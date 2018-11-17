Дмитрий Медведев принял участие в саммите АТЭС в Папуа-Новой Гвинее

Развитие торговли и её связь с мировой политикой в ближайшие два дня будут обсуждать в Папуа-Новой Гвинее. Там стартовал саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Российскую делегацию представляет премьер Дмитрий Медведев. Перед форумом он провёл встречу с премьер-министром этого государства в Океании – Питером О’Нилом. Они обменялись приветствиями и кратко обсудили повестку саммита.

Дмитрий Медведев уже выступил на деловом саммите АТЭС, сообщает телеканал "Россия 24". Отметил, что ситуация в мировой экономике сейчас сложная, порой непредсказуемая. Российский премьер напомнил, что в некоторых странах нарастают тенденции протекционизма, что приводит к торговым войнам. А экономические санкции стали инструментом политического давления. Что, по словам Медведева, может привести к неблагоприятным последствиям и новым кризисам.

"В отдельных государствах нарастают протекционистские настроения, которые материализуются не в какие-то рассуждения теоретического свойства, а уже в конкретные решения, которые могут привести и, скажем прямо, уже привели к торговым войнам. Экономические санкции стали инструментом политического давления и недобросовестной конкуренции, в совокупности все это может создать сложные, тяжелые последствия", — заявил Дмитрий Медведев на саммите АТЭС.