Российский офицер может возглавить Интерпол

Россиянин Александр Прокопчук поборется за пост главы Интерпола. Как сообщает газета Financial Times, его объявили одним из двух претендентов на эту должность. Второй кандидат – нынешний исполняющий обязанности президента ведомства, южнокореец Ким Чен Янг. Выборы должны состояться в среду.

Александр Прокопчук с 2011-го года возглавляет Национальное центральное бюро Интерпола МВД Российской Федерации, а с 2016-го – является вице-президентом международной организации уголовной полиции, сообщает телеканал "Россия 24".