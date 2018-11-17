НХЛ. Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Колорадо"

В Национальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. "Вашингтон Кэпиталз" на чужом льду в овертайме одержал победу над "Колорадо Эвеланш" со счетом 3:2.

В основное время одну из шайб в составе победителей забросил Александр Овечкин, для которого этот гол стал 13-м в сезоне. Решающий гол в овертайме забил Никлас Бэкстрем. Другой российский нападающий "Кэпиталз" Евгений Кузнецов пропустил встречу из-за травмы.

У "Колорадо" вратарь Семен Варламов и защитник Никита Задоров участия в матче также не принимали.

Результаты остальных матчей игрового дня: "Виннипег Джетс" – "Баффало Сэйбрз" – 1:2 Б, "Даллас Старз" – "Бостон Брюинз" – 1:0 ОТ, "Чикаго Блэкхокс" – "Лос-Анджелес Кингз" – 1:2 Б (Илья Ковальчук реализовал буллит).