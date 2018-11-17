Олег Кожемяко проинспектировал медицинские учреждения Приморья

На строительство детской поликлиники в городе Большой камень в Приморском крае направят почти 600 миллионов рублей. Начало работ по плану начнется еще до конца ноября, а сдача объекта — через два года.

Как сейчас принимают пациентов — показали временно исполняющему обязанности губернатора, сообщает телеканал "Россия 24". Олег Кожемяко отметил, что ситуация в сфере здравоохранения сейчас непростая. Важно не просто построить здания, но ещё оснастить их новейшим оборудованием, а также решить кадровый вопрос.

"Не хватает участковых терапевтов. Из девяти участков только два имеют в наличии участковых терапевтов. Это, прежде всего, среднее звено. Полное отсутствие. На пяти селах один ФАП, и то фельдшер находится в декретном отпуске. Поэтому это главная проблема", — посетовал Олег Кожемяко.