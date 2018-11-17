Ковальчук принес "Лос-Анджелесу" победу над "Чикаго" в серии буллитов

Хоккеисты "Лос-Анджелес Кингз" в гостях сумели добиться победы над "Чикаго Блэкхокс" в серии буллитов со счетом 2:1 в рамках регулярного чемпионата НХЛ. "Короли" прервали серию из трех поражений подряд. Российский форвард "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук реализовал буллит, ставший победным в матче.

Гости открыли счет на 31-й минуте встречи, когда индивидуальными действиями отметился Тайлер Тоффоли. Хозяева льда сравняли счет в начале третьего периода усилиями Брэндона Саада.

В овертайме командам отличиться не удалось. В серии буллитов Илья Ковальчук и Анже Копитар реализовали свои попытки, а вот "ястребы" не смогли забить Кэлу Петерсену.