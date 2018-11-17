Министр кибербезопасности Японии признался, что не умеет пользоваться компьютером

"За компьютером не работаю, но справляться с обязанностями это не мешает" — с таким заявлением выступил министр кибербезопасности Японии. Эти неосторожные слова Иоситаки Сакурады привели к огромному скандалу и волне критики со стороны законодателей.

Общенациональную известность в Японии член кабинета Иоситака Сакурада приобрел еще в 2016 году, когда представляя себя в парламенте, трижды не смог выговорить свою должность. Будучи парламентским министром по вопросам Токийской Олимпиады и Паралимпиады, он так и не смог осилить слово "Паралимпиада". Тогда его так и прозвали — министр по делам "Парапиады". Теперь же 68-летний Сакурада, который, как оказалось, еще и ответственен в правительстве за стратегию кибер-безопасности, известен далеко за пределами Японии. Простодушный ответ, которой он дал в ходе заседания правительственного комитета нижней палаты парламента, переведен на множество языков и разошелся по всему интернету. "С 25-ти лет я давал указания своим сотрудникам и секретарям, но сам я компьютером никогда не пользовался"

Ответ — исчерпывающий, но представитель оппозиции зачем-то еще поинтересовался, знает ли господин министр о том, что такое USB-гнездо, и этим окончательно смутил главного стратега по компьютерной безопасности. В японском языке этот термин произносится как "Ю-сэ-би-дзякку" и созвучен другому слову "хай-дзякку" – "захват заложников". Поэтому министр, очевидно, решил, что к его сфере компетенции это вообще не относится.

Если разобраться, то с точки зрения кибербезопасности, это идеальный вариант: сам господин Сакурада для хакеров действительно неуязвим. Ведь компьютерами он никогда не пользовался, а как можно взломать то, чего нет?

Откровения японского министра тут же нашли отклик среди пользователей социальных сетей по всему миру, которые не скупятся на язвительные комментарии. Однако, учитывая, что о существовании Интернета Сакурада-сан, очевидно, тоже знает только со слов своих секретарей, в этом смысле за него можно не беспокоиться. Куда больше вопросов теперь вызывает кибербезопасность самой Японии.