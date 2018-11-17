"Каролина" не отпустит Свечникова на молодежный чемпионат мира по хоккею

Клуб Национальной хоккейной лиги "Каролина Харрикейнз" запретил российскому форварду Андрею Свечникову участвовать в молодежном чемпионате мира по хоккею, который пройдет с 26 декабря по 5 января 2019 года в канадских городах Ванкувере и Виктории.

"Во время чемпионата мира Свечников будет играть за "Каролину", — приводит слова вице-президента "ураганов" по коммуникациям Майка Сундхейма ТАСС.

Андрей Свечников в нынешнем сезоне НХЛ провел 18 матчей в составе "Каролины", за которую забросил четыре шайбы и сделал столько же голевых передач.