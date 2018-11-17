Пожар на НПЗ в Капотне локализован

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в столичном районе Капотня в 8:20 был локализован, сообщило Минэнерго России. Уточняется, что к месту пожара следует лаборатория УМЛК для замера концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе. На месте пожара проводится проливка, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на Московском НПЗ в Капотне зафиксированы два очага горения, в частности, факельное горение высотой более 10 метров. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.

Ранее номер сложности пожара на МНПЗ был увеличен до третьего из пяти возможных, рассказали ТАСС в штабе пожаротушения. Информация о пожаре поступила в МЧС в 07:26 — на заводе загорелась одна из двух крекинговых установок.

По сообщению Главного управления МЧС по городу Москве, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в районе пожара не выявлено. На месте ЧП работает мобильная лаборатория ведомства.