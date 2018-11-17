"Аэрофлоту" предложили назвать самолет именем Егора Летова

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил "Аэрофлоту" присвоить имя музыканта Егора Летова одному из самолетов компании.

В письме на имя генерального директора компании Виталия Савельева депутат напоминает, что в "Аэрофлоте" существует традиция — давать самолетам имена выдающихся соотечественников. Отметив, что творческое наследие Летова рассчитано не на всех, Милонов считает, что этот факт не отменяет значительный вклад музыканта "в отечественную культуру эпохи позднего Советского Союза и первых лет существования современной Российской Федерации".

Дискуссия вокруг имени лидера группы "Гражданская оборона" Егора Летова разгорелась после того, как в рамках проекта по присвоению имен выдающихся россиян аэропортам страны его кандидатура вырвалась в лидеры в Омске, где родился, начинал свой творческий путь и был похоронен в 2008 году Летов.

Однако в финальный список голосования имя Летова не попало. В шорт-лист вошли уроженец Омска генерал Карбышев, родившийся на севере Омской области артист Михаил Ульянов и авиаконструктор Туполев, чье конструкторское бюро было эвакуировано в Омск во время Великой Отечественной войны. Имя Федора Достоевского, который провел здесь четыре года в ссылке и называл Омск "гадким городишкой", также выбыло из списка.

"Прошу рассмотреть вопрос о присвоении одному из самолетов парка компании "Аэрофлот" имени этого выдающегося артиста", — пишет Милонов в письме. Реакция компании на это обращение пока неизвестна.

Голосование по проекту "Великие имена России" вступило в финальную стадию. Больше всего голосов отдается за военных деятелей. Имен музыкантов не так много: именем Сергея Шнурова предлагали назвал аэропорт Санкт-Петербурга, Ильи Лагутенко — Владивостока.

Поклонники творчества Летова, часто цитирующие его строчку "Я летаю снаружи всех измерений", не стали дожидаться итогов голосования и установили на обочине трассы, ведущей в омский аэропорт, самодельный дорожный указатель.