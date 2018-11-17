Американского спецназовца обвинили в убийстве раненого ножом

Власти обвинили американского спецназовца Эварда Галлахера в тяжелых преступлениях во время боев в иракском Мосуле в 2017 году. Галлахер участвовал в освобождении города от боевиков группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Согласно обвинительному заключению, спецназовец зарезал раненого человека и открыл огонь по мужчине и женщине, не участвовавшим в боевых действиях.

По мнению юристов ВМС США, вину Галлахера усугубляет "противоправное" позирование для фото и произнесение присяги рядом с телом убитого, пишет РИА Новости.