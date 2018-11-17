Конькобежка Фаткулина взяла бронзу на этапе Кубка мира в Японии

На этапе Кубка мира в японском городе Обихиро продолжились соревнования у конькобежцев. Россиянка Ольга Фаткулина стала третьей на дистанции 500 метров. Она показала время 37,876 секунды.

Первое место досталось представительнице Японии Нао Кодайре (37,298). Серебро оказалось у австрийской конькобежки Ванессы Херцог (37,651)​​​, сообщает РИА Новости.

Еще одна россиянка Ангелина Голикова стала четвертой (37,893). Ее соотечественница Дарья Качанова, установив личный рекорд, расположилась следом (37,938).

Напомним, что днем ранее мужская сборная России выиграла командную гонку, а женская оказалась третьей. Кроме того, Павел Кулижников стал серебряным призером на дистанции 500 метров.