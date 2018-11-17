Пожар на НПЗ в Капотне: пострадавших нет, причины установит экспертиза

В результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в московском районе Капотня люди не пострадали, рассказали в пресс-службе предприятия. Уточняется, что на заводе произошло возгорание одной из секций установки каталитического крекинга. Пожар ликвидируют оперативно прибывшие на место расчеты МЧС и самого МНПЗ, им удалось предотвратить распространение огня на другие объекты. Ранее сообщалось о локализации пожара.

Автоматизированная система промышленной безопасности предприятия сработала штатно, работа загоревшейся установки остановлена, передает ТАСС. Пожар тушат более 160 человек. Тушение ведется пеной при помощи пеноподъемников, сообщили в штабе пожаротушения. Пожару присвоен третий номер сложности.

Дым от пожара на МНПЗ не распространяется на жилые дома, угрозы для жителей близлежащих кварталов нет, сообщил начальник столичного главка МЧС Илья Денисов. Причины ЧП, по его словам, установит техническая экспертиза.

Тем временем заместитель генерального директора завода Роман Романов рассказал журналистам, что причиной пожара на МНПЗ, по предварительным данным, могла стать деформация внутри печи. Ситуацию с аварией и пожаром на МНПЗ взял на личный контроль мэр Москвы Сергей Собянин, передает "Интерфакс".